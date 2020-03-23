خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا

اكد المحاسب محمد على خميس رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينة دمنهور على إلغاء سوق قرية الشوكة بدائرة المركز حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات بفض تجمعات الأسواق وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وكان أهالى قرية الشوكة بمركز دمنهور قد استغاثوا للمسؤولين بسبب إقامة سوق القرية على الرغم من تحذيرات رئيس الوزراء مما يعد خطر داهم على أهالى القرية ومحافظ البحيرة باكملها.





وتمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود قادها محمد كجك رئيس المدينة من غلق ملعب كرة قدم خماسي و مقهي مخالفين بالتنسيق مع العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة ايتاى البارود وقوة مرافقة فى إطار تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بغلق المقاهي و المطاعم و ما يماثلها خلال الفترة من ٧ مساء حتي ٦ صباحا.





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الأسبوع الأول لمواجهة كورونا بالبحيرة..غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية و ٤٠٠ محل تجارى و١٠٠مقهى والتحفظ على ٥٠٠ شيشة وفض حفلتى زفاف وخطوبة وغلق كافة الأسواق العمومية

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تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و التحفظ علي عدد كبير من الشيش التي لم يلتزم صاحب المقهي بمنعها وتحرير محضر بالواقعة وتلاحظ للحملة وجود ملعب كرة قدم خماسي باحدي قري شرق ايتاي البارود مخالف لقرار رئيس الوزراء و استمرار العمل بالملعب بعد الساعة ٧ مساء وتم غلق الملعب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.





وكان اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة قد شدد على رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة بكل حزم و إستمرار الحملات المكبرة لمتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحلات والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

