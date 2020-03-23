AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:51 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري

اكد المحاسب محمد على خميس رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينة دمنهور على إلغاء سوق قرية الشوكة بدائرة المركز حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات بفض تجمعات الأسواق  وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وكان أهالى قرية الشوكة بمركز دمنهور قد استغاثوا للمسؤولين بسبب إقامة سوق القرية على الرغم من تحذيرات رئيس الوزراء مما يعد خطر داهم على أهالى القرية ومحافظ البحيرة باكملها.


وتمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود قادها محمد كجك رئيس المدينة من غلق ملعب كرة قدم خماسي و مقهي مخالفين  بالتنسيق مع العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة ايتاى البارود وقوة مرافقة فى إطار تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بغلق المقاهي و المطاعم و ما يماثلها خلال الفترة من ٧ مساء حتي ٦ صباحا.


أقرأ أيضًا:


الأسبوع الأول لمواجهة كورونا بالبحيرة..غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية و ٤٠٠ محل تجارى و١٠٠مقهى والتحفظ على ٥٠٠ شيشة وفض حفلتى زفاف وخطوبة وغلق كافة الأسواق العمومية
https://www.elbalad.news/4226529


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و التحفظ علي عدد كبير من الشيش التي لم يلتزم صاحب المقهي بمنعها وتحرير محضر بالواقعة وتلاحظ للحملة وجود ملعب كرة قدم خماسي باحدي قري شرق ايتاي البارود مخالف لقرار رئيس الوزراء و استمرار العمل بالملعب بعد الساعة ٧ مساء وتم غلق الملعب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.


وكان اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة قد شدد على رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة بكل حزم و إستمرار الحملات المكبرة لمتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحلات والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
خوفا على الشعب.. فض سوق جديد تحدى كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحيرة تواصل تعقيم المدارس والمنشآت الحكومية ..صور

لمواجهة كورونا.. حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على الحضانات والمقاهى وصالونات الحلاقة والصدليات بالبحيرة

إلغاء الأسواق العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا في البحيرة

أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل

لمواجهة كورونا.. مساعد مدير أمن البحيرة يقود حملة لغلق المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم بإيتاى البارود.. صور

للتصدي لفيروس كورونا.. غلق 33 مقهى ومصادرة 300 شيشة بمحتوياتها بحملة مكبرة البحيرة.. صور

ترشيحاتنا

العلم فى خدمة البشرية.. أمريكا تنتج أول جهاز يحد من إنتشار كورونا قبل ظهور أعراضه

وزير الكهرباء يكشف لـ صدى البلد حقيقة تأجيل تحصيل فواتير مارس

الأرصاد تزف بشرى سارة للمصريين.. شاهد

فى زمن كورونا.. الأرصاد تزف بشرى عن حالة الطقس خلال الفترة القادمة ..فيديو

الصين تعلنها مرة أخرى: صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أحمد موسى يروي موقفا مؤثرا مع اللواء شفيع عبد الحليم قبل وفاته بـ كورونا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة اسعار جيب jeep لشهر مارس ..صور

امتنعوا عنها فورا.. العلاقة الزوجية تساعد في نقل فيروس كورونا

لو هتقبض من ماكينة الصرف .. هانى الناظر يقدم نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا