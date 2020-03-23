بفضل مبادرة الرئيس السيسى.. بلومبرج: البورصة المصرية الأعلى صعودا عالميا

ذكرت وكالة (بلومبرج) الاقتصادية الأمريكية أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حقق أعلى نسبة صعود عالمي بفضل المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأحد بشأن تخصيص 20 مليار جنيه من أموال البنك المركزي لدعم الأسواق المالية في مواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا) المستجد.





وقالت الوكالة ، في بيان لها اليوم ، إن مؤشر " ايجي اكس 30 " زاد بنسبة 6.8% بعد دقائق فقط من بدء التداول صباح اليوم ليعزز من المكاسب التي حققها خلال جلسة الأمس والتي بلغت 5.9%.





وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 23.7 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 548.052 مليار جنيه.





ورحب الخبراء والمحللون الاقتصاديون بمبادرة الرئيس السيسي بوصفها ركيزة دعم جوهرية لسوق المال والأسواق في ظل ما يواجهها من تحديات نابعة من استمرار انتشار وباء كورونا.



