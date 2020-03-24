وباء كورونا يدفع الفنانين للمطالبة بوقف تصوير مسلسلات رمضان

رانيا يوسف: نقف على رجلينا بدل ما نموت.. وأشرف زكي يرفض





طالب عدد كبير من صناع الدراما الرمضانية بإيقاف تصوير الأعمال الفنية التي لم تنتهِ بعد لأخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبالفعل توقف مسلسل "أسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي في لبنان بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.









قالت رانيا يوسف، من خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج إنسيدر: "طبعا انا مع قرار وقف المسلسلات لمدة 15 يوما إحنا بنقول إن دول أصعب 15 يومًا في الفيروس ومحدش هيحب يعدي أهله وعياله .. آه صحيح أكل عيش الناس بس الناس تقف على رجليها بدل ما تموت".









بينما قالت الفنانة وفاء عامر، في مداخلة هاتفية لـ برنامج إنسيدر" الواقع اللي احنا بنعيشه بيقول ان احنا لازم نقعد في البيت لو كان فيه خسائر مادية دلوقتي هيبقى فيه خسائر كبيرة بشرية بعدين انا مع وقف تصوير الأعمال الفنية حاليًا".









وقالت مريم ناعوم من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "أنا عارفة إن اللي هقوله ده هيزعل ناس كتير، ومنهم فريق عمل مسلسلنا لرمضان، بس اللهم قد بلغت، كل التصوير لازم يقف 15 يوم مع دفع جزء من الأجر للعمال، نوقف لغاية أول أسبوع في أبريل، يعني هيبقى فاضل أسبوعين تصوير على بداية رمضان، و3 أسابيع تصوير داخل رمضان، أعتقد المسلسلات كلها ممكن تتقفل 15 حلقة خلال الـ5 أسابيع تصوير دول، الناس اللي بدأت بدري تقفل أول 15 حلقة وتعرض النص الأول من رمضان، وتكمل تصوير عادي عشان الدنيا ماتفرطش منهم والـ15 حلقة التانيين يتعرضوا ما بين العيدين، والناس اللي بدأت متأخر تعرض النص الثاني من رمضان، وبرضه تكمل تصوير وتعرض بعد رمضان برضه".









وقال يسرى نصر الله، من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا ريت النقابات الفنية والمنتجين يجتمعوا حالا وياخدوا قرار جريء بتأجيل تصوير الأفلام والمسلسلات لحد ما الغمة دي تعدي. مافيش أي حاجة تبرر إننا نخاطر بصحتنا وصحة حبايبنا. مسؤوليتنا إننا نساهم في منع حدوث الكارثة، مش إننا نساهم في حدوثها وإحنا بنرقص على أنغام التيترات".





كما طالبت شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد وزوجة الراحل طلعت ذكريا عبر حسابها علي الفيس بوك نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي بإصدار قرار بوقف تصوير المسلسلات والأفلام ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قائلة "أرجو من الدكتور أشرف ذكي اتخاذ قرار بوقف جميع المسلسلات والأفلام والبرامج عن التصوير الخارجي أو الداخلي قبل فوات الأوان ... خايفين علي ولادنا وأهلنا".







