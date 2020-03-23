نجم الأهلي مهاجما البدري: سبب رحيلي عن الفريق

أكد هاني العجيزي نجم الأهلي السابق، أن حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي لا يملك القدرة على التعامل مع النجوم مطلقا، مشددا إنها تمثل أزمة كبرى لأي مدرب.





وأضاف العجيزي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" أن البدري كان من أهم أسباب رحيله عن الأهلي، مشددا أن هناك موقفا لا يمكن نسيانه مع البدري، حيث كان يصر على عدم مشاركته بشكل أساسي ولكن في بطولة ويمبلي أشركه أمام برشلونة وتألق وأحرز هدفا.





وتابع العجيزي أنه حتى هذه اللحظة يرغب في معرفة سر تصرف البدري هذا.





وأكمل العجيزي، أنه أصيب بـ التهابات في الحوض لمدة 6 أشهر لذلك فضل الرحيل عن الأهلي، مشددا أن فور انضمامه لفريق آخر زالت تلك الإصابة فورا قائلا "العامل النفسي كان له دور كبير في تمام شفائه".



