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ديني

الصيام في شهر شعبان.. الأزهر: يُستحب الإكثار منه لسببين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:01 ص
الصيام في شهر شعبان
الصيام في شهر شعبان
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أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى كل ما فيه فلاح لنا في الدنيا والآخر، ويجعلنا نفوز برحمة الله تعالى، ومن وصاياه تحري الأشهر المباركة لاغتنام ما فيها من نفحات وعطايا ربانية، فورد أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم أغلب شهر شعبان

وأوضح « الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يُستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان، منوهًا بأن من حكم استحباب الصوم في شهر شعبان، أنه إعداد وتدريب على صوم رمضان، فمن أراد الفوز، أحسن الاستعداد قبل بدء السباق في رمضان. 

واستشهد بما أخرجه مُسلم، أنه قد سُئلت أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها-، عن صيام سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت : «كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا».
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