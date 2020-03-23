فصل إمام بالمنيا خالف تعليمات الأوقاف بغلق المساجد

كما قررت وزارة الأوقاف إنهاء خدمة كل من عباس أحمد عباس عبد اللطيف إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعمده فتح المسجد المعين عليه وإمامة الناس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة بما يعني تعمده الواضح مخالفة جميع التعليمات , وكذلك إيقاف راضي محمد محمد حسن إمام وخطيب بأوقاف الجيزة لمخالفته تعليمات الوزارة وقيامه بإمامة الناس في الصلاة أمام باب المسجد.

وأضافت وزارة الأوقاف أن هذا القرار يأتي في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله ، ونظرًا لأن مخالفة التعليمات في هذه الظروف تعد تجاوزًا ضد المصلحة الوطنية ، وبما يعرض الأمن الصحي للمجتمع للمخاطر ، وبناء على تحذيراتنا السابقة من أن جزاء مخالفة التعليمات هو إنهاء خدمة المخالف .





وأكدت وزارة الأوقاف على أمرين، الأول هو أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .الثاني: أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملًا ، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة ، لا قدوة سيئة.





وقالت وزارة الاوقاف أن قرار غلق دور العبادة سبقه عدة قرارات اخرى و ومحاذير وبيانات، منها "غلق الاضرحة ودور المناسبات التى تقام بها العزاءات والتجمعات الكبيرة وقاعات الافراح الملحقة بالمساجد التى تتسع لأعداد كبيرة جدا".

وأضافت وزارة الأوقاف أن التجمعات فى كل هذه الاماكن تسهل عملية نقل العدوى بين الأفراد مؤكدة أنه لا يمكن ان يأتى مقصد دينى يتعارض مع صحه الانسان .



وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى كل أبناء الوزارة الوطنيين الأوفياء الذين بادروا بإعلاء المصلحة الوطنية والاستجابة الفورية لتوجيهات الوزارة بغلق المساجد غلقًا كاملًا مؤقتًا لمدة أسبوعين ، كما يشكر كل قيادات الوزارة على ما يبذلونه من جهد في متابعة تنفيذ قرار غلق المساجد ، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .



