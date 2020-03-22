وزير الأوقاف: بناء الوعي تجاه مخاطر كورونا مسئولية وطنية مشتركة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة أن بناء الوعي المستنير تجاه مخاطر انتقال كورونا المستجد ، وبيان أن الوقاية ليست خيرًا من العلاج فحسب، بل هي العلاج نفسه تجاه داء لم يظهر له حتى تاريخه علاج محدد، وبيان أن مضاعفات هذا الداء لا تحتمل لشدة ألمها.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة إ ن مزيدًا من الاحتياط والوقاية والنظافة والبعد عن الاختلاط هو سبيلنا الأمثل للنجاة معًا بأنفسنا وأهلينا ومجتمعنا، كل ذلك مسئولية وطنية، يسهم فيها كل منا بأقصى جهده، سواء علماء الدين والإعلاميون والمفكرون والكتاب، والشباب في محيطهم المجتمعي وعلى صفحاتهم الإلكترونية.



