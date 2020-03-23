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فن

بسبب كورونا.. راغب علامة يتبرع بـ 25 مليون ليرة

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:47 م
راغب علامة
راغب علامة
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أحمد إبراهيم
أعلن الفنان راغب علامة، مشاركته في حملة التبرعات التي أعلنها عدد كبير من الفنانين، حيث قرر التبرع بـ 25 مليون ليرة لبنانية. 

وقال راغب علامة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "mtv" اللبنانية، "أود أن أحيي الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغًا زهيدًا". 

وأضاف راغب علامة، "الشعب اللبناني المنهوب والمسروق هو الذي وقف في وقت الشدّة، وفي المقلب الآخر من نهبوه وسرقوه بمليارات الدولارات مختفون حتّى هذه اللحظة".

وأكد راغب علامة "نحن بحاجة أن نكون يدًا بيد لنتعاون في تخطّي هذه الأزمة، ولذلك أودّ أن أتبرّع بمبلغ ٢٥ مليون ليرة، أخصّص منها ١٥ مليون ليرة لبنانية للطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ومبلغ ١٠ ملايين ليرة للصليب الأحمر اللبناني".
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