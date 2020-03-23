كارول سماحة تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "مش هعيش" 

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جزءا من أغنيتها الجديدة "مش هعيش" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، لتدعو جمهورها إلى مشاهدتها على قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.





وحاز مقطع الفيديو على تعليقات واسعة من جانب معجبيها ومتابعي صفحتها وقال بعضهم :





كتير حلوة الأغنية ومعبرة جدا رووعة😍😍





في وقتها كارول نحن نحتاج لمزيد من الفن في هذه الاوقات لننسي بعضًا من الهموم





عجبني إخراجها كثييير بجد حلووة جدا❤️❤️





يشار إلى أن أغنية مش هعيش من إخراج "چاد شويرى" ومن إنتاج شركة "أنغامى" وألحان "اسلام ذكى".







