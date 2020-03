كارول سماحة تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "مش هعيش" 

View this post on Instagram

🔴 #مش_هعيش يمكنكم مشاهدة الفيديو كليب كاملا على صفحتي يوتيوب اللينك في أعلى الصفحة👆👆👆 إخراج @jadshwery Styled by @ma.fashionconsultancy Dressed by @nourfathallah Hair @bahaasodecosqu Make up @camillelousson_makeup Music @islamzaki Lyrics @amirteima Arranged by @alexandremissakian Produced by @anghami Executive producer: @faresaboukhater DOP @teddyahmad_dp Art Director @ramynabha #moshhaeish #carolesamaha