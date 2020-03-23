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مرأة

الجيم قفل.. ممارسة الرياضة في المنزل تحميك من فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:15 م
ممارسة الرياضة في
ممارسة الرياضة في المنزل تحميك من فيروس كورونا
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بينما اغلفت الصالات الرياضية والجيم في جميع أنحاء العالم، وذلك اتباعا لنصائح الحكومة الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي، فقد لجأ مدربو اللياقة البدنية إلى الإنترنت لمساعدة أعضائها للحفاظ على لياقتهم البدنية.

واكدت دراسة جديدة اجريت مؤخرا  من قبل باحثون بريطانيون، ان الجيم والصالات الرياضية قد تحتوي على مستويات عالية من الرطوبة والتلامس الجسدي، وهو ما يتسبب في انتشار فيروس كورونا التاجي.

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وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، ان السجاد ومعدات الصالة الرياضية المتعرقة تعتبر أماكن جيدة للميكروبات والفيروسات، مثل فيروس كورونا التاجي، وهو الأمر الذي يزيد من تفاقم وانتشار المرض. 


وأكد الباحثون، انه يمكن متابعة الكوتش عبر الإنترنت ان يكون امرا فعالة في الحفاظ على اللياقة البدنية لعشاق ممارسة الرياضة، حيث ان ممارسة التمارين من المنزل يمكن ان توفر المزيد من الأمان، بالإضافة إلى أنها تحافظ على المستوى البدني للجسم، دون وجود تجمعات كبيرة من الذين يترددون على الصالة الرياضية.

وأشار الباحثون، إلى ان ممارسة الرياضة في المنزل لا توفر فقط وطريقة للبقاء بصحة جيدة بعيدا عن الإصابة بفيروس كورونا التاجي، ولكن أيضًا هي طريقة للبقاء بنفس اللياقة البدنية التي اعتاد عليها الرياضيون، بالإضافة إلى أنها تعزز مناعة الجسم.

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