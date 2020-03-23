ماذا يحدث لجسدك عند الإكثار من ترديد اسم الله القهار؟ .. أسرار لا تعلمها

نصحت دار الإفتاء المصرية من الإكثار من ذكر الله تعالى "القهار"، مؤكدة أنه من الأمور المجربة التي تعمل على ترقيق القلب.









وقالت الإفتاء عبر صفحتها بـ"فيسبوك": "أكثروا من الذكر باسمه تعالى "القهار" بالليل والنهار فإنه مجرب في ترقيق القلوب، وفى نقل الإنسان من حال إلى حال، ومن نزع الإنسان مما هو فيه إلى دائرة رضا الله تعالى ورحمته".







