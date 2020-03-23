أسامة هيكل يتوقع تمديد تأجيل المدارس والجامعات .. شاهد

قال أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، إنه في حالة فرض حظر التجول لابد أن يتحمل المواطن ايضا المسئولية مع الدولة؛ محذرا من ان يتخطى عدد المصابين 1000 مصاب لانه يصعب السيطرة عليه بعد ذلك.









وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، ان استهتار بعض الدول تسبب في ازمة كبرى ولا نريد أن نصل لتلك المرحلة التي وصلت إليها هذه الدول.









وأشار هيكل الى أن الحكومة لم تقصر في مواجهة فيروس كرونا؛ مطالبا المصريين بعدم الخروج إلا في الضرورة القصوى .









وأضاف هيكل أن كل أرقام الوفيات التي تم إعلانها بخصوص فيروس كورونا بمنتهي الشفافية؛ لافتا الى ان الحكومة تتخذ اجراءاتها بشكل تصاعدي لمواجهة الفيروس .





وأكد أن الدولة تحاول أن تمد أمد المرحلة الثانية بقدر المستطاع وعدم الدخول في مراحل جديدة.







