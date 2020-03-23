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حوادث

الغيرة القاتلة.. ربة منزل تقتل ابنها شنقا في سوهاج.. تفاصيل

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:27 م
جثة
جثة
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خالد رياض
أنهت ربة منزل بقرية المجابرة بمركز جرجا في سوهاج، حياة ابنها البالغ من العمر ٣ سنوات، بعد أن شنقته بحبل غسيل لتهديد والده لها بالزواج من أخرى. 

اعترفت والدة المتهمة أمام رجال المباحث، أن ابنتها تعاني من مرض نفسي، بسبب خلافاتها مع زوجها، وأنها تقيم لديها لوجود مشاكل مع زوجها، وتهديده لها بالزواج من أخرى. 

وأضافت أن ابنتها هربت من القرية عقب ارتكاب الجريمة. 


تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج أخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا بالعثور علي جثة طفل بقرية المجابرة. 

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين مصرع الطفل "أحمد. م" ٣ سنوات، وتبين من معاينة رجال المباحث وجود آثار خنق حول الرقبة. 

تم إخطار النيابة العامة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك،وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وضبط المتهمة. 
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