الغيرة القاتلة.. ربة منزل تقتل ابنها شنقا في سوهاج.. تفاصيل

أنهت ربة منزل بقرية المجابرة بمركز جرجا في سوهاج، حياة ابنها البالغ من العمر ٣ سنوات، بعد أن شنقته بحبل غسيل لتهديد والده لها بالزواج من أخرى.





اعترفت والدة المتهمة أمام رجال المباحث، أن ابنتها تعاني من مرض نفسي، بسبب خلافاتها مع زوجها، وأنها تقيم لديها لوجود مشاكل مع زوجها، وتهديده لها بالزواج من أخرى.





وأضافت أن ابنتها هربت من القرية عقب ارتكاب الجريمة.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج أخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا بالعثور علي جثة طفل بقرية المجابرة.





وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين مصرع الطفل "أحمد. م" ٣ سنوات، وتبين من معاينة رجال المباحث وجود آثار خنق حول الرقبة.



