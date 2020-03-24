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توك شو

متعافى من كورونا يروي تجربته مع المرض

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
استضاف الإعلامي وائل الإبراشي، مجموعة من المتعافين من فيروس كورونا، للحديث عن فترة معاناتهم مع المرض، فضلا عن تقديم النصح للمصريين فى كيفية التعامل مع هذا الوباء وقت ظهوره.

ويقول على محمد علي، متعافى من فيروس كورونا، إنه كان يعمل فى الباخرة الشهيرة بالأقصر والتى شهدت إصابات كبيرة معظمهم من السياح الأجانب، لافتا إلى أنه لا يستطيع الخروج من المنزل؛ بسبب خوف الناس منه.

وتابع علي :"أصبت على متن باخرة الاقصر من خلال أحد الزبائن، وبعدها تم نقلي لمستشفى الحجر الصحي بمطروح".

وأردف:"خلال الفترة الأخيرة ترددت حولي الكثير من الأقاويل والتى اثرت بشكل سلبي على حالتى النفسية كان ابرزها اني هربت من مستشفي العزل والبعض أعلن وفاتي".

وأشار الشاب على محمد علي، إلى التعامل الجيد من جانب مستشفي مطروح، موضحا:"مكثت لمدة 8 أيام لم اشعر بالملل وتلقيت افضل رعاية طبية من خلال قياس درجات الحرارة والضغط كل ساعتين على مدار اليوم".
 
ونوه إلى ان هناك 16 شخصا أصيبوا بالفيروس نتيجة عملهم على باخرة الاقصر، تعافى منهم 11 .

ونفي على محمد عليـ ظهور اى اعراض عليه، موضحا:"لم أشعر باي اعراض منذ إعلان اصابتى وحتى نجاتي".
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