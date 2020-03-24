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توك شو

طبيبة مصابة بفيروس كورونا توجه نصيحة للمصريين..فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
استضاف الإعلامي وائل الإبراشي، مجموعة من المتعافين من فيروس كورونا، للحديث عن فترة معأناتهم مع المرض فضلا عن تقديم النصح للمصريين فى كيفية التعامل مع المرض وقت ظهوره.

ومن جانبها تقول الدكتورة  إيمان عبد المنعم، أخصائية نساء وتوليد ومصابة بفيروس كورونا، إنها تلقت خدمة طبية جيدة بمستشفي العزل فى العجمي بالإسكندرية، وأن إصابتها جاءت أثناء تأديتها العمرة فى السعودية بعد قيامها بعملها وخدمة مرضى مصابين بكورونا .

وأشادت الدكتورة إيمان بالطاقم الطبي، والخدمة المقدمة  من مستشفى العزل بالإسكندرية، قائلة:"الأطباء فى مصر معروفون بالتفاني والإخلاص في العمل".

وأشارت إلى أنها لم تصب بالأعراض الكاملة ولم تعان من إرتفاع درجة الحرارة، مناشدة المواطنين بعدم الخروج من المنزل وأخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يصابون بفيروس كورونا.

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