سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 24-3-2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 24 -3-2020، حسب آخر تحديث من البنك المركزى.

وسجل الدولار سعر 15.68 جنيه للشراء ونحو 15.78 جنيه للبيع، ونفس السعر ببنوك الأهلى المصرى، ومصر، والإسكندرية.

فيما سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، و15.8 جنيه للبيع، فى بنوك مصر إيران، والتعمير والإسكان والبركة وعودة مصر، وكريدى أجريكول والتنمية الصناعية والأهلى المتحد وقطر الأهلى الوطنى.

ويرتفع قرشا ليسجل 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع ببنك أبوظبي الإسلامى.

ومنذ بدء ظهور أزمة كورونا في مصر، ارتفعت أسعار العملة الأمريكية بنحو 20 قرشًا مدعومة بخروج جزء من أموال الأجانب من السوق المحلية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفها كورونا.