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فن

فى عيد ميلاد نادية الجندى.. تعرف على عمرها الحقيقى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:01 ص
نادية الجندى
نادية الجندى
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شروق حمدى
تحتفل اليوم الفنانة نادية الجندى بعيد ميلادها، وقدمت العديد من الأدوار الجيدة والتى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية على المستوى الجماهيرى والنقدى، فهى أكثر الفنانات تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

وأكملت الفنانة نادية الجندى اليوم عامها الـ 74 فهى من مواليد 24 مارس 1946.

وعلى الجانب الآخر أعلنت النجمة نادية الجندى عن تغيير اسم مسلسلها الجديد "نساء من ذهب" إلى "سكر زيادة" ليكون الاسم النهائي للعمل الذى يتم تصويره حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت للعرض في شهر رمضان المقبل.


حيث تقوم نجمة الجماهير ببطولة العمل إلى جانب النجمة نبيلة عبيد وبمشاركة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنانة هالة فاخر.

 

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا.

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