مليون مصاب و10 آلاف وفاة.. نتنياهو يصدم جمهور إسرائيل بـ كورونا

أدلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بتصريحات صادمة حول تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 فى إسرائيل.





وقال نتنياهو قد نصل إلى مليون مصاب في غضون شهر وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إصابة 1656 إسرائيليا بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 من بينهم 31 شخصا فى حالة خطيرة.





وقال وزير الخارجية الإسرائيلية الليكودي يسرائيل كاتس، إن فيروسا خطيرا وعنيفا أصاب المنظومة السياسية، في ظل انعدام الثقة والتقدير بين الكتل الحزبية.





ووفقا لصحيفة "يديعوت" فقد هاجم كاتس زعيم حزب "كاحول لافان" بيني جانتس متهما إياه بأنه السبب في إحباط مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأحزاب المختلفة.





وتابع كاتس حديثه موضحا بأن الوضع الحالي سيجرنا نحو الذهاب إلى انتخابات كنيست رابعة بالرغم من الأزمة التي نعيشها بسبب مرض الكورونا، منوها إلى أن الحالة السياسية التي تعيشها إسرائيل الآن من التوتر الداخلي وتفشي الكراهية تذكرنا بالفترة التي كانت قبل "خراب الهيكل الثاني".



