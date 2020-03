لا حياة لمن تنادي.. السلطات الهندية تغلق الولايات والمواطنون يتجمعون في الأسواق.. فيديو

أعلنت معظم ولايات الهند والمناطق التي تديرها الحكومة الفيدرالية عن إغلاق كامل لاحتواء انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي أودى بحياة تسعة أشخاص في البلاد، وأصاب 492 حالة.

وعلى الرغم من الإغلاق الكامل الذي فرضته السلطات؛ إلا أنه الناس تجمعوا بأعداد كبيرة لشراء الخضار في أسواق الجملة في منطقة مراداباد في ولاية أوتار براديش؛ صباح اليوم الثلاثاء. بحسب وكالة "ANI" الهندية.

ودخات ولاية أوتار براديش، أكبر ولاية في الهند من حيث عدد السكان، في حالة إغلاق جزئي وأعلنت إغلاقا كاملا في المناطق التي تم الإبلاغ عن حالات إصابة مؤكدة فيها - حيث تعد مدينة مراد آباد واحدة منها.

وتكررت المشاهد نفسها في ولاية البنغال الغربية، التي فرضت إغلاقا تاما حيث تجمع الناس في السوق المحلية بأعداد كبيرة. وقد أبلغت ولاية البنغال الغربية عن وفاة حالة واحدة وسبع حالات مؤكدة من فيروس كورونا.

وقد فرضت معظم الولايات الأخرى أوامر حظر، وحظرت التجمع في الأماكن العامة ونصحت الناس بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار العدوى.

#WATCH People in large numbers at a wholesale market in Moradabad, even as the district has been placed under lockdown due to rising cases of #Coronavirus in the country. pic.twitter.com/zWfpS0VQOm