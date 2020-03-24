بسبب كورونا.. مدبولي يقرر إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص اعتبارا من السابعة مساء حتى صباح اليوم التالي لمواجهة كورونا.





وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر عقده ظهر الثلاثاء لإعلان عدد من القرارات الهامة في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، أن بعض الدول القريبة لم تستطع الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت كل الخطوات الاستباقية طبقا لتطور حجم وانتشار الوباء في مصر.





وأكد أن خطة مواجهة الوباء تضم 3 مراحل، تخطينا الأولي حينما كانت أعداد المصابين بسيطة أقل من 100، وجرى فيها اتخاذ إجراءات احترازية، واوضح أنه بعد زيادة أعداد المصابين تم تطبيق المرحلة الثانية والتي تضمنت تعليق المدارس وتخفيض العمل في الجهاز الحكومي والطيران متابعا : "وضعنا امام اعيننا حسابات كثيرة المعيار الاهم هو أرواح المواطنين".





يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مؤخرا ، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، وأكد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس كورونا المستجد ، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات.