AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اسكوزمي اقعدوا في البيت.. فيفي عبده توجه رسالة جديدة للمواطنين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:10 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو مرتديه نظارة والقناع الواقي متبعة ارشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وقالت فيفي عبده خلال الفيديو: "ياجماعه والله العظيم المرة دي خطر اوي بيعرض بني ادم للموت ما في سهولة.. يعني اسكوزمي بقا اقعد في البيت بقا.. وربنا يسترها علينا يارب".

من ناحية أخرى أعلنت الفنانة فيفى عبده مشاركتها فى تحدى الخير من خلال مقطع فيديو بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلقت فيفى عبده على الفيديو " fifiabdouofficial قائلة: "انا قبلت تحدي حبيبتي غادة عبد الرازق @ghadaabdelrazek وهند صبري @hendsabri في تحدي الخير و ان شاء الله هتكفل بـ ١٠٠ أسرة و بتحدي يسرا، إلهام شاهين، أحمد السقا، غادة عادل، نيللي كريم، نادية الجندي ونبيلة عبيد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفرو.. فيفي عبده تبهر متابعيها بإطلالة شتوية ساحرة

بـ إطلالة جريئة.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

وصلة رقص.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو 3 دقائق

5 أمواه.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو جديد

على نغمات أغنية لمحمود الليثي.. فيفي عبده تخطف الأنظار بـ وصلة رقص.. شاهد

انا جاية الدنيا عشان ادّلع .. بصورة جريئة فيفى عبده تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

12 قرارا لرئيس الوزراء لمواجهة كورونا.. أبرزها حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا.. إيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد الحظر

الحكومة تفرض حظر التجول أسبوعين للسيطرة على كورونا..فيديو

الحكومة تحذر: هناك قرارات أكثر شدة من الممكن اتخاذها فى الفترة القادمة.. فيديو

هنقابل إيطاليا في النهائي.. محمد إمام يسخر من مظاهرات الإسكندرية ضد فيروس كورونا

القوات المسلحة توفر المطهرات والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين لمنع الممارسات الاحتكارية

خالف 3 مواد بآداب المهنة.. جمال شعبان يخضع للتحقيق لوصفه دواء لفيروس كورونا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من اكتشاف إصابتها.. وباء كورونا يودي بحياة مسنة بريطانية

حلبة تزلج على الجليد تتحول إلى مشرحة لحفظ جثث كورونا في إسبانيا

أمريكية تنجب طفلتها خلال تسوقها في محل تجاري شهير.. تعرف على التفاصيل