اسكوزمي اقعدوا في البيت.. فيفي عبده توجه رسالة جديدة للمواطنين





وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو مرتديه نظارة والقناع الواقي متبعة ارشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقالت فيفي عبده خلال الفيديو: "ياجماعه والله العظيم المرة دي خطر اوي بيعرض بني ادم للموت ما في سهولة.. يعني اسكوزمي بقا اقعد في البيت بقا.. وربنا يسترها علينا يارب".





من ناحية أخرى أعلنت الفنانة فيفى عبده مشاركتها فى تحدى الخير من خلال مقطع فيديو بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت فيفى عبده على الفيديو " fifiabdouofficial قائلة: "انا قبلت تحدي حبيبتي غادة عبد الرازق @ghadaabdelrazek وهند صبري @hendsabri في تحدي الخير و ان شاء الله هتكفل بـ ١٠٠ أسرة و بتحدي يسرا، إلهام شاهين، أحمد السقا، غادة عادل، نيللي كريم، نادية الجندي ونبيلة عبيد".





نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".