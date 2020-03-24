الاتحاد السكندري يحذر لاعبيه الأجانب من النزول للشارع لهذا السبب

طلب طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بمتابعة المحترفين الذين سافروا نهاية الأسبوع الماضي إلي بلادهم للاطمئنان على أسرتهم في ظل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا .





وشدد يوسف على اللاعبين بضرورة اتباع التعليمات التي حصلوا عليها قبل السفر للحفاظ عليهما .





وطالب المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري المحترفين الأفارقة بعدم النزول للشوارع في بلادهم وعدم التحدث مع الناس خوفا من انتقال فيروس كورونا. واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف على منح لاعبيه راحه سلبية مفتوحة من التدريبات لحين إشعار آخر بسبب أزمة فيروس كورونا .

وقرر طلعت يوسف والجهاز المعاون له عقب انعقاد جلسة تشاور مع رئيس نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ، اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على اللاعبين والأعضاء من تفشي فيروس كورونا .



