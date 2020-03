موجة سخرية عالية.. انفجار تويتر بالتغريدات بعد إعلان إغلاق بريطانيا بسبب كورونا

انضمت المملكة المتحدة إلى القائمة السوداء لدول اوروبا التي نفذت اجراء الاغلاق يعد تفشى بها وباء كورونا الذي يسببه فيروس كوفيد 19 الغامض





وكجزء من خطط المواجهة في المعركة ضد الفيروس الغامض، أغلقت معظم المدارس والشركات والمباني العامة، وحظرت التجمعات التي تضم أكثر من شخصين، وأُمرت حكومة لندن غالبية السكان بالبقاء في منازلهم.





وفي مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة "مغلقة" كجزء من الاجراءات الاحترازية لمنع زيادة تفشي الوباء.





ومنذ تلك اللحظة التي اعلن فيها جونسون ذلك حدث انفجار على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باستخدام هاشتاج #Lockdown و #LockdownNow و #LockdownUK.





وتم إخبار الجميع أنه يجب عليهم البقاء في المنزل، ولا يغادرون إلا لواحد من أربعة أسباب، وهي التسوق للاحتياجات الأساسية أو كشكل من اشكال التمارين أو الحاجة الطبية لتوفير الرعاية الصحية أو الذهاب من وإلى العمل.





ولا يزال بإمكان العمال الرئيسيين استخدام وسائل النقل العام ولا يزال بإمكان أطفالهم الذهاب إلى المدرسة





So lockdown in the uk, unless you’re a keyworker. Timpson workers should be fine then #lockdownuk #covid19 pic.twitter.com/tnrZLvYioj — Bradley Silverthorne (@bradsilvers131) March 23, 2020

وكما اختارت الحكومة شركات الاتصالات من أجل إصدار رسائل نصية ذات صلة بقرار الإغلاق، ابدى البريطانيون ردود افعال متباينة كرد فعل على قرار الاغلاق الذي جاء بشكل عاجل اليوم، فمنهم من قال إن إغلاق بوريس جونسون للبلاد جاء متأخر وكان من المفترض ان يصدر قبل منذ شهر، وإذا كان قد فعل ذلك بشكل صحيح في البداية، لكنا قد استطعنا القضاء على كورونا في مهدها ولم نعاني مثل سنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية.





وعلى صحيفة ذا جارديان كتب ديفي سريدهار مقالا بعنوان "وقائع خطأ - كان لبريطانيا السبق في مواجهة كورونا لكن قادتنا بددوا الفرصة





وفي الوقت نفسه ، نشر بعض البريطانيون بالفعل مقاطع فيديو كوميدية حول بقاء حكومة المملكة المتحدة في المنزل، وتداولوا نكات ربما تخفي مخاوف حقيقية، بشأن مضايقات الشرطة المحتملة أثناء الخوج من المنزل لاي سبب من الاسباب الاربعة السابقة

A chronicle of error—Britain had a head start on Covid-19, but our leaders squandered it | Devi Sridhar https://t.co/WodPz1CWfO — richard horton (@richardhorton1) March 23, 2020

كما ان هناك إشارات ساخرة حتمية تعبر عن مبالغة الشرطة في التعامل التي تستهدف أولئك الذين يغادرون منازلهم إلى المحلات التجارية

من الواضح أن بعض الأشخاص سيجربونها على: وهناك أيضًا أولئك الذين يعبرون عن إحباطهم وتفاجئهم من أن العديد من عمال البناء ما زال يتوقع منهم الذهاب إلى العمل

ومع مرور الأيام على الأسابيع، من المتوقع أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالمشاهد المأساوية والكوميدية والمبتذلة ، حيث يسعى الرجال والنساء والأطفال في بريطانيا إلى التعامل مع الواقع غير المسبوق للانغلاق العالمي الناجم عن الجائحة.