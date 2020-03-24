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فن

بصحبة قطها.. دانا حمدان تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:21 م
دانا حمدان
دانا حمدان
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محمد بدران

نشرت الفنانة دانا حمدان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة برفقة قطها.

وظهرت دانا حمدان، بفستان اسود انيق مكشوف الصدر والكتفين الذي يبرز عن جمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على الألوان التى تبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها الناعمة.

يُذكر أن أحدث أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".




ويشارك في بطولته إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.


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