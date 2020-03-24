كاميرات مراقبة في شوارع السعودية لضبط مخالفي حظر التجول.. تفاصيل

تواصل المملكة العربية السعودية، جهودها بكل حسم وحزم لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث وقف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على الإجراءات الأمنية لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنع التجول، الذى جري تطبيقه مساء أمس الاثنين عند الساعة السابعة، حتى الساعة السادسة صباحًا لمدة (21) يومًا، على أن يرافق القرار، تطبيق صارم من الأجهزة الأمنية للمخالفين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتابع أمير منطقة عسير ميدانيًا الإجراءات الأمنية في تنفيذ الأمر السامى، فيما وقف على أعمال غرفة العمليات الأمنية التابعة لمديرية شرطة منطقة عسير.

ووجّه الأمير تركي بن طلال؛ جميع المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات، بالنزول ميدانيًا وتفقد الإجراءات الأمنية كافة بشكل مستمر لتنفيذ الأمر الملكي الكريم في منع التجول، إضافة إلى رصد جميع الأوضاع في كل محافظة ومركز.

من جهة أخرى، وجّه أمير منطقة عسير، بتركيب كاميرات مراقبة في الطرق الرئيسة بالمدن الرئيسة بالمنطقة، والإعداد لربطها بغرفة إدارة أزمة كورونا المشكّلة بتوجيه سموه من القطاعات الحكومية كافة بمقر إمارة المنطقة.

وشدّد على أهمية تنفيذ المواطن والمقيم الأمر السامي الكريم، وتنفيذ التعليمات الوقائية كافة الصادرة من الجهات ذات العلاقة التي تهيب بالمواطنين والمقيمين اتباعها والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الضرورة، والبُعد عن التجمعات

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 676.

وأكد المتحدث في مؤتمر صحافي تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم أفغاني.

من جهته أكد المتحدث باسم الداخلية السعودية طلال الشلهوب في ذات المؤتمر الصحافي وجود التزام كبير في اليوم الأول من قرار منع التجول.

وشدد على أن وزارة الداخلية ستتصدى للشائعات التي تؤثر على جهود مكافحة كورونا، لافتًا إلى أنه يجري تطبيق القانون بكل حزم ضد مروجي الشائعات.

كان المتحدث الأمني قد حث، المواطنين والمقيمين أمس الاثنين، على مساعدة رجال الأمن في تطبيق قرار منع التجول، موضحًا أن الغرامة في المرة الأولى ستكون 10 آلاف ريال، ثم ستضاعف في المرة الثانية، وفي حالة التكرار سيصدر الحكم بالسجن لفترة لا تتجاوز 21 يوما.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرًا بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحًا.

ودخل منع التجول الجزئي حيز التطبيق منذ مساء أمس الاثنين.