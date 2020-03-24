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ديني

شاهد.. دعاء شيخين على الهواء لرفع بلاء فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:09 م
دعاء شيخان على الهواء
دعاء شيخان على الهواء لرفع بلاء فيروس كورونا
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محمد شحتة
توجه الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، والشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالدعاء على الهواء، من أجل رفع البلاء عن المواطنين.

وقال رمضان عبد المعز، على فضائية "دي إم سي"، في دعائه "اللهم يا كريم العطاء ويا مجيب الرجاء، ويا سميع الدعاء، ارفع عنا الوباء والبلاء يا ذا المن والعطاء، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين.

وتابع: اللهم امسح على كل مريض بيمينك الشافية واجمع له بين الأجر والعافية، اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءا لا يغادر سقما، اللهمم ادفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، احفظنا بحفظك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء.

وأمن مع الدعاء، الشيخ خالد الجندي، مناشدا الجميع بضرورة اتباع إجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه في حالة الأزمات العامة على الجميع الصمت والقول بصوت واضح للدولة ولصاحب القرار ولولي الأمر وللراعي"سمعنا وأطعنا".

وأضاف،: "على المنظرين والشعراء والمتفزلكين الصمت واتباع التعليمات"، مردفًا: "نحن الآن جميعنا طبقًا لفقه الأولويات شيوخ السلطان.. والذي لا يسمع كلام السلطان عيشته قطران".

وتابع: "لا يوجد وقت للدلع والاستهتار.. لا وجود لمن يستمعون لبوم الغرائب وطيور الظلام لنشر الفوضى والفزع والهلع"، مشددًا على ضرورة الوقوف خلف الدولة التي تتخذ الخطوات اللازمة لمكافحة المرض والبلاء والمسئولة عن حياة 100 مليون مواطن.
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