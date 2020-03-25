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مرأة

خلال فترة العزل المنزلى.. حيل سريعة لتحويل جسمك لماكينة حرق

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:37 ص
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين
مع فترة العزل المنزلي يخشى الكثيرون من إمكانية اكتساب المزيد من الكيلوجرامات إليك أبرز الأخطاء التى تتسبب فى بطء معدل حرق الدهون وأطعمة تحفز حرقها

وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى من ضمن الأخطاء الشائعة والتى تتسبب فى وقف حرق الدهون هى اعتقاد البعض أن تناول المزيد من الوجبات طوال اليوم سيساعدك على إنقاص الوزن وحرق الدهون.

وأكد أن هناك نظاما غذائيا خاصا يسمى الصوم المتقطع، وهو طريقة رائعة لحرق الدهون لأن الصيام يقلل أيضًا من مستويات الأنسولين أكثر من الطرق الغذائية الأخرى، لتعزيز حرق الدهون فى شهر واحد، قدم خبير التغذية الدكتور أحمد صبري أفضل وأسرع الطرق لحرق دهون المعدة خلال شهر، وتجعل الجسد وكأنه ماكينة لإذابتها والتخلص من السمنة والوزن الزائد. 

تنويع الطعام والامتناع عن تناول الوجبات السريعة

أكثري من تناول الخضراوات والفواكه مثل: الفلفل الأخضر، والتفاح، والسبانخ، والطماطم، إضافةً لتناول حصص كافية من البروتينات.
والتوقف عن تناول الوجبات السريعة واستبدليها بالوجبات الصحية مثل السلطة بدون الدجاج والبطاطا المقلية إن كنتِ تريدين تخسيس البطن لتصبحي رشيقة وجذابة.

تناول الطعام ببطء
تناول الطعام ببطء أسرع طريقة لإنقاص الوزن وتخسيس البطن، كما أنها طريقة تعمل على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتجنبكِ الإفراط في تناول الطعام لأنها تشعركِ بالشبع وتحسن أداء جهازكِ الهضمي.

ممارسة التمارين الرياضية
توجد تمارين سهلة يمكن ممارستها لحرق الدهون مثل "حمل الأوزان، وركوب الدراجة، والتجديف" لأنها تساعد على بناء ورفع اللياقة البدنية.

بـ3 مكونات فقط من منزلك.. احرقى دهون البطن والأرداف

مشروب الكرنب والجنزبيل

مكونات المشروب:

1 ثمرة من الكرنب متوسطة ​​الحجم

1 ثمرة من التفاح

ملعقة من الجنزبيل

طريقة عمل مشروب لحرق الدهون:

فى الخلاط الكهربائى قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو سيمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون

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