مسئول أمنى: حياة المواطن عند الحكومة أغلى من أى أموال

قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قرارات حظر التجول كانت فى الماضى لـ لأسباب أمنية ولكن هذه المرة جاءت بناء على دعوات شعبية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن فيروس كورونا عجزت أمامه دول كثيرة وكبيرة، وعلى المصريين الالتزام و الجلوس فى المنازل.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق ، إلى أن الدولة تقوم بدورها فى محاربة كورونا، وأكد أن الشعب مطالب بعمل دوره ومساعدة الحكومة فى تنفيذ القرارات.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق ، أن القرارات التى اتخذتها الحكومة سيكلفها الكثير لكن حياة المواطن بالنسبة للحكومة أغلى من أى أموال.

ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن حظر التجوال يعنى منع تام للانتقال إلا الفئات المستثناة وفقًا للقانون.