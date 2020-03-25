بعد قرار الحظر.. برلماني: الحكومة طبقت شعار الوقاية خير من العلاج

أكد اللواء سلامة الجوهري عضو مجلس النواب ان القرارات التي اتخذتها الحكومة أمس في مواجهة فيروس كورونا، إيجابية، وتستهدف تحقيق مصلحة الدولة والمواطن، داعيا لخلق حالة من الوعي بأهمية هذه القرارات وسط المواطنين من خلال الإعلام.
وأضاف اللواء الجوهري في تصريحات لـ"صدى البلد"، يجب أن يشارك المواطن في تنفيذ القرار من خلال تقليل الازدحام والالتزام بالقرارات الاحترازية التي تتطلبها المرحلة وشرح أسباب القرار للبسطاء تجنبا لتفاقم الأزمات مستقبلاً.
وأشاد اللواء الجوهري بالجهود التي تقوم بها السلطة التنفيذية في تطبيق القانون لإغلاق المقاهي ومنع تداول الشيشة وغيرها من الإجراءات، موضحا ان الحسم والحزم ضرورة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
ولفت "الجوهري" إلى أن القرارات تستهدف حماية الأرواح بعض النظر عن الأثار السلبية التي قد تحدث للاقتصاد وستؤثر بطبيعة الحال على دول العالم، مضيفا " الدولة تطبق شعار الوقاية خير من العلاج ولا يجب ان يتجاهل أحد الأزمات التي تمر بها دول مثل ايطاليا و فرنسا.
وقال عضو مجلس النواب، إن اتخاذ الحكومة هذه القرارات المبكرة يجنبنا اللجوء إلى عزل محافظات أو حتى اللجوء لحظر التجول لفترات أطول مستقبلا.
يأتى ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وبدأ رئيس الوزراء، حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إن خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل، أول مرحلة تخطيناها وهي وصول عدد الإصابات إلى 100، وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران، ونحن اتخذنا هذه الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين"، مشيرًا إلى أن كل مرحلة ستكون أصعب من الأخرى، مضيفًا أن "المرحلة الثالثة هي أن نتجاوز الألف، وهذا مؤشر خطر جدًا".
وأوضح رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منها وقف وسائل النقل العام والخاص أسبوعين، وإغلاق جميع المحال من 5 مساءً إلى السادسة صباحا، وغلقها بالكامل يومي السبت والأحد، وإغلاق المقاهي والكازينوهات كامل طول المدة والمطاعم، ويقتصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل، وتعليق جميع الخدمات الوزراء الشهر العقاري والترخيص والبناء والمرور لمدة أسبوعين، ويستثنى مكاتب الصحة فقط.
وأكد أن "هناك قرارات أكثر شدة إذا لم يستجب المواطنون، لكننا حريصون على اتخاذ قرارات لا تضر المواطنين في قوت يومهم".
وتابع: "إن هذه الإجراءات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، والتي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري".