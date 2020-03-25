بعد قرار الحظر.. برلماني: الحكومة طبقت شعار الوقاية خير من العلاج

أكد اللواء سلامة الجوهري عضو مجلس النواب ان القرارات التي اتخذتها الحكومة أمس في مواجهة فيروس كورونا، إيجابية، وتستهدف تحقيق مصلحة الدولة والمواطن، داعيا لخلق حالة من الوعي بأهمية هذه القرارات وسط المواطنين من خلال الإعلام.





وأضاف اللواء الجوهري في تصريحات لـ"صدى البلد"، يجب أن يشارك المواطن في تنفيذ القرار من خلال تقليل الازدحام والالتزام بالقرارات الاحترازية التي تتطلبها المرحلة وشرح أسباب القرار للبسطاء تجنبا لتفاقم الأزمات مستقبلاً.





وأشاد اللواء الجوهري بالجهود التي تقوم بها السلطة التنفيذية في تطبيق القانون لإغلاق المقاهي ومنع تداول الشيشة وغيرها من الإجراءات، موضحا ان الحسم والحزم ضرورة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.





ولفت "الجوهري" إلى أن القرارات تستهدف حماية الأرواح بعض النظر عن الأثار السلبية التي قد تحدث للاقتصاد وستؤثر بطبيعة الحال على دول العالم، مضيفا " الدولة تطبق شعار الوقاية خير من العلاج ولا يجب ان يتجاهل أحد الأزمات التي تمر بها دول مثل ايطاليا و فرنسا.





وقال عضو مجلس النواب، إن اتخاذ الحكومة هذه القرارات المبكرة يجنبنا اللجوء إلى عزل محافظات أو حتى اللجوء لحظر التجول لفترات أطول مستقبلا.



