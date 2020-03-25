قبل الاعتزال.. باريس سان جيرمان ومان يونايتد يتواصلان مع كريستيانو رونالدو

تقترب مسيرة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، من الانتهاء بعد أن تخطي حاجز الـ 35 عامًا، ورغم ذلك لايزال اسم "الدون" لامعًا في الوسط الرياضي بعد ما قدمه طوال تاريخه مع العديد من الفرق.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية ، فهناك إتصالات بالنجم البرتغالي مع كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي يرغب في تعويض الرحيل المحتمل للنجم نيمار.

وأضافت الصحيفة الإسبانية فإن رونالدو ينتظر تأهل مان يونايتد إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لاحتمالية إنهاء مسيرته في مانشستر يونايتد بعدما قضى معهم 5 مواسم مميزة قبل الرحيل إلى ريال مدريد.

وسينتهي عقد روالدو مع يوفنتوس في يونيو 2022، وهناك نية لدى الجانب الإيطالي في تمديد التعاقد مجددا لعامين آخرين.