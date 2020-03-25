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ثقافة

27 مارس.. أمسية إيقاعات على السطح بمركز فنون أبو ظبي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن تنظيم أمسية «إيقاعات على السطح» الشعرية عبر الإنترنت يوم الجمعة 27 مارس الجاري الساعة 8:00 مساءً، في الذكرى السنوية الثامنة لانطلاقتها.

ويأتي ذلك ضمن مساعي المركز لتعزيز ترابط الجمهور بالفنون في إطار إرشادات التباعد الاجتماعي.

 

وتقدم هذه النسخة من «إيقاعات على السطح»، والتي تعد أطول أمسية مفتوحة ومباشرة للشعر في منطقة الشرق الأوسط، وأول أمسية شعرية افتراضية في أبوظبي، حيث تجمع الفنانين والجمهور من مختلف المواقع لحضور البث الحي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وأشار المركز إلى أن سلسلة «إيقاعات على السطح» أصبحت من تقاليد أبوظبي الشعبية منذ أن أطلقها دوريان بول روجرز عام 2012. وسيتولى تقديم الأمسية دوريان بول روجرز وستتخللها إيقاعات هادئة من منسق الأغاني A.L.L.A.D.

 

وفي هذه المناسبة، قال دوريان بول روجرز مؤسس أمسية «إيقاعات على السطح»: «لا أصدق بأننا أطلقنا أمسيتنا الشعرية الأولى، افتراضيًا، منذ ثمانية أعوام. من الرائع أن نشهد نمو وتطور الشعراء والفنانين ممن بدأت مسيرتهم الفنية من أمسية (إيقاعات على السطح) ».

 

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