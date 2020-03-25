هي دي مصر.. قساوسة داخل أحد المساجد لتعقيمها.. صور





تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لقساوسة داخل أحد المساجد بإحدى قرى سوهاج في مصر لتعقيمه، في مشهد يشير إلى المعدن الأصيل لمصر، فالخطر لن يفرق بين الكنيسة والجامع.





نالت الصورة إعجاب رواد التواصل الاجتماعي، وعلقوا على الصورة "هي دي مصر"، حيث أظهرت تلك الأزمة المعنى الحقيقي للحب داخل الجميع.





جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أعلنت فرض حظر التجوال بدء من يوم الأربعاء في الأسبوع الحالي، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل في مصر وفرض العزل الصحي على المواطنين حتى تعبر تلك الأزمة بأقل الخسائر.

خطر وباء الكورونا في مصر وحد الصفوف انتهت كل المنازعلت، والجميع اصطف خلف الحكومة، وتعليمات رئيس الجمهورية ومنظومة الصحة في مصر للوقاية من كورونا والوصول إلى بر الأمان بسلام.