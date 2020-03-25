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حوادث

ضبط 14 ألف كمامة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، مصنع ملابس غير مرخص بمنطقة العامرية، وضبطوا داخله 14 ألف و500 كمامة والمستلزمات الطبية غير صالحة للاستخدام.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيام المدير المسئول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتصنيع مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدمًا خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، داخل المصنع غير مستوفى للإشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تصنيع المستلزمات الطبية.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تم استهداف المصنع المشار إليه وضبط 6450 كمامة طبية "منتج نهائى" غير مطابقة للمواصفات القياسية، و860 عبوة من المستلزمات الطبية المتنوعة استخدام مرة واحدة عبارة عن (ملاية سرير، غطاء كرسى، فوطة "منتج نهائى") غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما تم ضبط 4000 متر قماش "نسيج استخدام المرة الواحدة" مستلزمات إنتاج - غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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