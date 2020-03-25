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أخبار البلد

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق الجديدة خلال فترات حظر التجول

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:19 م
مواعيد تشغيل مترو
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق الجديدة خلال فترات حظر التجول
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أحمد أبوشوشة
أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، عن تعديل جدول التشغيل اليومي لقطارات مترو الأنفاق تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجول ليلا ابتداءً من مساء  اليوم، الأربعاء الموافق  25/ 3 / 2020.


وأجرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعديلا لجداول التشغيل، لتكون مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:- 


مواعيد تشغيل قطارات الخط الأول
قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة ٥ مساءً ليصل المرج الجديدة الساعة  6.35 مساءً، وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5,20 مساءً ليصل محطة حلوان الساعة 6,45 مساءً.


مواعيد تشغيل قطارات الخط الثاني
يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5,30 مساءً ليصل محطة المنيب الساعة 6,25 مساءً، وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5,30 مساءً ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6,20 مساءً.


مواعيد تشغيل قطارات الخط الثالث
 قيام آخر قطار من نادي الشمس الساعة 5,20 مساءً ليصل محطة العتبة 5,45 مساءً ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساءً ليصل محطة نادي الشمس 6,25 مساءً.


على أن يبدأ التشغيل بدءًا من صباح غد، الخميس 26/3/2020 في الساعة السادسة صباحًا.
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