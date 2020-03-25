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تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. امتحانات للتدريب على شكل الأسئلة عبر هذه الروابط

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:21 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي

حالة من القلق والتوتر تسيطر حاليا على طلاب الثانوية العامة، الذين يترقبون امتحانات الثانوية العامة وسط أجواء تعليق الدراسة ومخاوف كورونا وإغلاق المدارس ومراكز الدروس الخصوصية.


من جانبها، أتاحت وزارة التربية والتعليم عددا من النماذج الامتحانية لتدريب طلاب الثانوية العامة على الامتحانات خلال هذه الفترة، وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" روابط هذه النماذج المتاحة في جميع المواد:


اللغة العربية
بوكليت 1

بوكليت 2
بوكليت 3
نموذج استرشادي 1
نموذج استرشادي 2
نموذج استرشادي 3
نموذج استرشادي 4

اللغة الإنجليزية
بوكليت 1
بوكليت 2
بوكليت 3
نموذج استرشادي 1
نموذج استرشادي 3
نموذج استرشادي 4

الفيزياء
بوكليت 1
بوكليت 2
بوكليت 3
نموذج استرشادي 1
نموذج استرشادي 2

الكيمياء
بوكليت 1
بوكليت 2
بوكليت 3
نموذج استرشادي 1
نموذج استرشادي 2
نموذج استرشادي 3
نموذج استرشادي 4

الأحياء
بوكليت 1
بوكليت 2
بوكليت 3
نموذج استرشادي 1
نموذج استرشادي 2
نموذج استرشادي 3
نموذج استرشادي 4
نوذج استرشادي 5

الجيولوجيا
بوكليت 1
بوكليت 2
بوكليت 3
نموذج استرشادي 1
نموذج استرشادي 2
نموذج استرشادي 3
نموذج استرشادي 4

الجبر والفراغية
بوكليت 1
بوكليت 2
بوكليت 3
نموذج استرشادي 1
نموذج استرشادي 2
نموذج استرشادي 3
نموذج استرشادي 4

 التفاضل والتكامل
بوكليت 1
بوكليت 2
بوكليت 3
نموذج استرشادي 1
نموذج استرشادي 2
نموذج استرشادي 3
نموذج استرشادي 4

الاستاتيكا
بوكليت 1
بوكليت 2
بوكليت 3
نموذج استرشادي 1
نموذج استرشادي 2
نموذج استرشادي 3
نموذج استرشادي 4

الديناميكا
بوكليت 1
بوكليت 2
بوكليت 3
نموذج استرشادي 1
نموذج استرشادي 2
نموذج استرشادي 3
نموذج استرشادي 4

التاريخ
بوكليت 1
بوكليت 2
بوكليت 3

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