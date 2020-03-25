مستقبل وطن يوزع مطهرات وقفازات على أهالى 3 قرى بمركز البلينا للوقاية من فيروس كورونا.. صور

أكد اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ، على تواصل الحملات التى أطلقها الحزب لدعم ومساندة خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تأتى انطلاقا من دور الحزب المجتمعى، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، بتشكيل فرق للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة. انطلاقا





وأوضح مصطفى - بحسب بيان صحفى لأمانة إعلام الحزب - أن أمانة المرأة بالحزب، برئاسة النائبة عبلة الهوارى، نفذت اليوم حملة موسعة فى قرى مركز البلينا لتوعية المواطنين بفيروس الكورونا، وخطورته، والإجراءات التى اتبعتها الدولة لمواجهته، وأهمية الحرص على الالتزام بإجراءات الدولة فى هذا الشأن حفاظا على سلامتهم، ومنعا لانتشار الوباء، لافتا إلى تواصل رفع درجة الاستعداد للحالى القصوى داخل الحزب، وعلى كافة مستوياته التنظيمية داخل المحافظة، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.





وقالت بدور أبوسحلى، أمينة المرأة بمركز البلينا، إن الحملة استهدفت قرى "بنى حميل، والحلافى، وبرخيل" حيث تم توعية المواطنين بالمرض، وتنبيههم إلى ضرورة الإهتمام بالنظافة وأعمال تعقيم المنازل ورشها بالمطهرات للوقاية من انتشار الفيروس، لافتة إلى قيام الحملة بتوزيع كمامات وقفازات وصابون على أسر وأطفال القرى المستهدفة، وكذلك توزيع مطهرات الكلور بالمجان لرش وتعقيم المنازل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وكان المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، قد طالب أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة، تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.