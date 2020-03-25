رعب كورونا يرتفع.. هذه المرة من جنوب أفريقيا

أعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي، زويلي مخيزي، الإحصاءات الجديدة عن فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تزايد حالة القلق بين الجموع، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز".









وعلى شاشة التليفزيون الحكومي، أشار مخيزي إلى عدد من الحالات التي تثير القلق في مقاطعة فري ستيت بين الحاضرين في تجمع كنسي، حيث تم الإبلاغ عن خمس حالات، جميعها كانت لأشخاص سافروا إلى الخارج مؤخرًا.









وقال وزير الصحة الجنوب أفريقي، مخيزي، اليوم الأربعاء، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قفزت مرة أخرى إلى 709 حالات، في وقت تستعد فيه البلاد، صاحب أعلى معدل للحالات في أفريقيا، للإغلاق.





وأعلنت جنوب أفريقيا بدء الإغلاق يوم الجمعة.





وتجاوز تعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا 2000 حالة، مع إعلان ليبيا اكتشاف حالتها الأولى.





وإعلان 44 دولة من أصل 54 دولة اكتشاف إصابات بالفيروس.





وأصبحت الكونغو الدولة الأحدث التي تغلق حدودها، فيما أعلنت عن حالة الوفاة الثالثة.





وفي الوقت الذي ظهر فيه فيروس كورونا المتسجد في دول العالم ، تواجه الكونغو أيضًا تفشيا كبيرا لمرض الحصبة.



