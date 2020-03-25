AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رعب كورونا يرتفع.. هذه المرة من جنوب أفريقيا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:53 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي، زويلي مخيزي،  الإحصاءات الجديدة عن فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تزايد حالة القلق بين الجموع، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز".


وعلى شاشة التليفزيون الحكومي، أشار مخيزي إلى عدد من الحالات التي تثير القلق في مقاطعة فري ستيت بين الحاضرين في تجمع كنسي، حيث تم الإبلاغ عن خمس حالات، جميعها كانت لأشخاص سافروا إلى الخارج مؤخرًا. 


وقال وزير الصحة الجنوب أفريقي، مخيزي، اليوم الأربعاء، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قفزت مرة أخرى إلى 709 حالات، في وقت تستعد فيه البلاد، صاحب أعلى معدل للحالات في أفريقيا، للإغلاق.

وأعلنت جنوب أفريقيا بدء الإغلاق يوم الجمعة.

وتجاوز تعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا 2000 حالة، مع إعلان ليبيا اكتشاف حالتها الأولى. 

وإعلان 44 دولة من أصل 54 دولة اكتشاف إصابات بالفيروس.

وأصبحت الكونغو الدولة الأحدث التي تغلق حدودها، فيما أعلنت عن حالة الوفاة الثالثة.

وفي الوقت الذي ظهر فيه فيروس كورونا المتسجد في دول العالم ، تواجه الكونغو أيضًا تفشيا كبيرا لمرض الحصبة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إندونيسيا تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا يغزو أفريقيا.. الدول المتقدمة تصدر الفيروس للقارة السمراء.. وإغلاق الحدود أبرز الإجراءات الاحترازية

62 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في جنوب أفريقيا

فاينانشيال تايمز: أفريقيا سبقت أوروبا فى إجراءات مجابهة كورونا

برغم المليارات.. كورونا يواصل قتل الأمريكيين وحصيلة جديدة للضحايا

كورونا يجتاح أفريقيا.. أوغندا وإريتريا تعلنان تسجيل أول إصابة بكوفيد 19

ترشيحاتنا

لمواجهة كورونا..النائب العام يعتمد خدمات المرور الإلكترونية

صورة جديدة تثير الجدل.. سر علاقة نجل محامية قتيل فيلا نانسى عجرم بالنجمة

غريب وغير متوقع.. لماذا يأكل الصينيون أي شيء يتحرك؟

تريند الفن.. تعليق ناري من عمرو يوسف على علاقة ياسمين عبد العزيز بـ العوضي.. وبعد فضح زوجة قصي خولي له.. تصرف غريب من النجم السوري

كورونا ونهاية العالم .. بشرى سارة عن مستقبل الفيروس

بسبب معاكسة سيدة .. معركة بالأسلحة النارية في القناطر الخيرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هينيسي تتحدى بوجاتي.. شاهد كورفيت توين تربو 2020 بقوة 1200 حصان

هناكل ايه النهاردة.. دجاج بخلطة الأرز والبصل وسبانخ مطبوخة ومحشى مشكل.. والحلو: كب كيك جيلي

بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا.. انتحار ممرضة إيطالية خوفا من نشر العدوى