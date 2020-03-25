شاهد.. محمود حميدة يعلم أحمد حاتم القراءة

نشر الفنان أحمد حاتم فيديو له عبر حسابه على "إنستجرام" وهو بصحبة الفنان الكبيرمحمود حميدة، وظهر الأخير وهو يعلم حاتم كيفية قراءه أحد الكتب.

وكان قد نشر الفنان أحمد حاتم فيديو جديد له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، وهو يلعب على البيانو وهو جالس بالمنزل إستجابة لتعليمات الحكومة.

وجاءت التعليقات من متابعيه كالأتى: "كلنا زهقانين والله يا احمد.. معلش يا احمد فتره وتعدى.. انت مش لوحدك إحنا كتير اوووى..".

يذكر أن اخر اعمال الفنان احمد حاتم هو فيلم "الغسالة " من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج نيو سينشرى سينرجى فيلم افلام مصر العالمية.