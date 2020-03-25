شاهد.. ميريام فارس تمارس الرياضة في منزلها لتجنب كورونا

نشرت الفنانة ميريام فارس مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام" وهي تمارس تمارين رياضية فيى المنزل لتنفذ تعليمات عدم الخروج لتجنب فيروس كورونا.

وكتبت ميريام" الرياضة خلال الحجر الصحي غيير".

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أعلنت عن تبرعها للصليب الأحمر اللبناني من أجل مساعدة الحكومة ووزارة الصحة اللبنانية للتصدي لفيروس كورونا المستجد نتيجة ارتفاع أعداد المصابين في لبنان.

وقالت ميريام فارس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مارسيل غانم: "تبرعت من قبل بعد الثورة وهاجموني وقالوا ميريام فارس بتشوف حالها هذه المرة سأتبرع للصليب الأحمر اللبناني ولن أعلن عن قدر المبلغ".