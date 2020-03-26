وزيرة الصحة: عمل شجرة لحصر أعداد المخالطين لمرضى كورونا.. الفيروس يستهدف الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.. وهيكل: الموازنة الجديدة تواجه مشاكل عديدة بسبب الظروف الحالية

وزيرة الصحة:





= يجب على المواطنين التزام المنازل وعدم الخروج إلا للعمل فقط

= تم عمل شجرة لحصر أعداد المخالطين لمرضى فيروس كورونا = تخصيص مليار جنيه بشكل فوري للتعامل مع أزمة فيروس كورونا = إجراء تحليل لأكثر من 25 ألف مواطن قادمين من الخارج منهم حالات إيجابية = لابد من تقليل الزيارات العائلية والاهتمام بالتغذية وتعاطي العلاج اللازم للأمراض المزمنة = وزيرا التنمية المحلية والتضامن يتوليان توفير جميع احتياجات الأسر المعزولة المتضررة بفيروس كورونا







عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا أمس، الأربعاء، بمقر وزارة الإعلام، بحضور أسامة هيكل، وزير الإعلام، للحديث عن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر.





وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يتوليان توفير جميع احتياجات الأسر المعزولة في المنازل المتضررة بسبب فيروس كورونا.





وناشدت الوزيرة، المواطنين، التزام المنازل، وعدم الخروج إلا للعمل فقط، والعودة إلى المنازل، لافتة إلى أن هذا الأمر يعد مسؤولية المواطن في المحافظة على نفسه وعائلته، مشيرة إلى أنه تم عمل شجرة لحصر أعداد المخالطين لمرضى كورونا.





وكشفت "زايد"، عن أنه تم إجراء تحليل لأكثر من 25 ألف مواطن قادمين من الخارج، كانت منهم حالات إيجابية تم عمل اللازم لها، متابعة "كانت هناك إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا، تسببت في عدوى 54 حالة أخرى".





من جهة أخرى، قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صرف العلاج ٣ أشهر من ألبان الأطفال والأمراض المزمنة، مع غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات، وتوقيع الكشف من الوحدات الصحية مع إمدادها بالأدوية والمستلزمات الطبية.





وقالت الوزيرة إن أعراض فيروس كورونا، لا تظهر على الشباب، لافتة إلى أنه عند الإصابة بالمرض، لا تظهر الأعراض علي المريض، ويستطيع التغلب عليه، متابعة: "ولكن والخوف كله على الحوامل واصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".





ونصحت "زايد" بتقليل الزيارات العائلية والاهتمام بالتغذية وتعاطي العلاج اللازم للأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قيمت الوضع العام، وأكدت أن مصر تتبع الإجراءات الاحترازية الاستباقية بشكل كبير جدًا.





ووجهت الوزيرة الشكر الي الرئيس السيسي ورئيس الحكومة لدعمهما وزارة الصحة، بالإضافة إلى إشادته بالفرق الطبية بالوزارة والمحافظات، متابعة: "أنه تم تخصيص مليار جنيه، بشكل فوري، للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وأن أوجه الصرف، تأتي لمستلزمات الوقاية والأدوية والعناية المركزة، وتجهيز المستشفيات، للتعامل مع فيروس".





ونوهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصص 100 مليار جنيه، للتعامل مع الأزمة.





في ذات السياق،ـ طالب وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، جموع الشعب المصري الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، قائلا: «الأمر جد خطير».





وأضاف هيكل، أن هناك حالة من القلق البالغ للدولة المصرية، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة تواجه مشاكل عديدة بسبب الظروف الحالية.





وأعلن وزير الإعلام، أن الدولة، وعلى رأسها وزارة الصحة، تعمل على قدم وساق للسيطرة على فيروس كورونا، مشددا على أن هناك جهودا غير مسبوقة واحترازية، واستباقية للسيطرة على الفيروس.





وتابع: "على الجميع الالتزام بقرارات الحكومة، والالتزام بحظر التجوال"، كاشفا أنه يتم إعلان الحقيقة كاملة وبشفافية، والأرقام المعلنة، بالتنسيق مع وزارة الصحة العالمية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:





الحالات الجديدة: 40





الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية: 113





الوفيات الجديدة: 1





عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان): 93





إجمالي الوفيات: 21





إجمالي أعداد المصابين: 442





من جهته أكد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.