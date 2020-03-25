فضل ترديد يا لطيف 4444 مرة لرفع البلاء والتحصين من كورونا.. طريقة مُجربة

فضل ترديد يا لطيف 4444 مرة .. يجتهد العلماء لمعرفة أسباب زيادة الرزق والفرج وتيسير الأمور، خاصة بعدما وجه فيروس كورونا ضربة قاسية للعالم وتسبب في وفاة وإصابة الآلاف، ومن أسباب رفع البلاء كثرة الاستغفار والصلاة على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، قال الله تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا» (سورة نوح من 10 - 12) .
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن ترديد يا لطيف 129 مرة يفرج الكروب ويشرح الصدور، منوهًا بأنه لم يرد حديث نبوي بذلك، ولكن مشايخنا أكدوا أنها تيسر الأمر عن تجربة ونجحت في أكثر من موقف، موضحا أن لفظ "يا لطيف" يعنى: " يا الله الطف بنا فيما جرت به المقادير"، مضيفًا: أن الدعاء بـ يا لطيف من مفرجات الكروب.
ودعا الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المسلمين إلى العمل على دعاء "اللاطفية"، موضحًا أن يقول الشخص "يا لطيف"، 4444 مرة، مؤكدًا أن ذلك لن يستغرق أكثر من ساعة، متابعا :"لا تسمعوا للتيار الكئيب اللى جاب لينا الكآبة وكرهنا فى كل حاجة.. متسمعش كلام لا دقن ولا طرحة وارمى لوادى الهلاك وربنا يكفينا شرهم"، مستنكرًا من يضيعون الوقت فى اللطم والنواح.
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أسباب جلب الرزق والبركة فيهينبغي على المسلم أن يتبعَ الطّرق التي تُعينه على:
أولًا: التّقرب من الله عزّ وجل بفعل الطاعات وتطبيق أوامره والابتعاد عن المعاصي والنّواهي وعما يغضبه.
ثانيًا: التّوكلُ على الله في جميع الأمور كبيرها وصغيرها مع الأخذ بالأسباب والعمل بجدٍّ ونشاط.
ثالثًا: الاستغفار عن المعاصي والذّنوب والتّوبة الصّادقة ومعاهدة النّفس على عدم العودة لفعلها.
رابعًا: صلّة الرّحم وزيارة الأهل والأصدقاء والسّؤال عن أحوالهم فهي باب للرّزق والبركة.
خامسًا: تعويد اللسان على كثرة الحمد وشكر الله على نعمه التي لا تُعدُّ ولا تحصى باستمرار.
سادسًا: الصدقة تجلب كلّ خير، فأكثروا من إخراجها تنالون ما ترجون، وتصدّق لو بالقليل.