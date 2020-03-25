فضل ترديد يا لطيف 4444 مرة لرفع البلاء والتحصين من كورونا.. طريقة مُجربة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن ترديد يا لطيف 129 مرة يفرج الكروب ويشرح الصدور، منوهًا بأ

نه لم يرد حديث نبوي بذلك، ولكن مشايخنا أكدوا أنها تيسر الأمر عن تجربة ونجحت في أكثر من موقف، موضحا

أن لفظ "

" يعنى: " يا الله الطف بنا فيما جرت به المقادير"، مضيفًا: أن