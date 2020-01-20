ماذا يحدث لك عند ترديد يا لطيف 129 مرة؟ منح ربانية تعرف عليها

قال الله تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا» (سورة نوح من 10 - 12) .

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن ترديد «يا لطيف» 129 مرة يفرج الكروب ويشرح الصدور، منوهًا بأ

نه لم يرد حديث نبوي بذلك، ولكن مشايخنا أكدوا أنها تيسر الأمر عن تجربة ونجحت في أكثر من موقف.