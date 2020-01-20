AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ماذا يحدث لك عند ترديد يا لطيف 129 مرة؟ منح ربانية تعرف عليها

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:30 م
ماذا يحدث لك عند
ماذا يحدث لك عند ترديد يا لطيف 129 مرة؟ منح ربانية تعرف عليه
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
يجتهد العلماء لمعرفة أسباب زيادة الرزق والفرج وتيسير الأمور، ومنها كثرة الاستغفار والصلاة على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، قال الله تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا» (سورة نوح من 10 - 12) .

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن ترديد «يا لطيف» 129 مرة يفرج الكروب ويشرح الصدور، منوهًا بأنه لم يرد حديث نبوي بذلك، ولكن مشايخنا أكدوا أنها تيسر الأمر عن تجربة ونجحت في أكثر من موقف.

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن قيام الليل من أسباب زيادة الرزق، لأنه من الأمور الثقيلة على نفس الإنسان لذلك كان أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن يواظب عليها فنقول له هنيئًا لك.

وأضاف «المعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن ثانيًا: كثرة الاستغفار بالأسحار -الليل-، وثالثًا: الصدقة، ورابعًا: ذكر الله سبحانه وتعالى أول النهار وآخره.

وأكد الداعية الإسلامى، أن أول شيء فى جلب الرزق، هو قيام الليل، ومنه قوله تعالى: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا» (سورة الإسراء: 79)، منوهًا بأن الله تعالى يوسع الرزق لمن يقوم الليل ويبارك فى أبنائه وأهل بيته.

وأوضح أن الأسحار هو وقت السحر، أى قبل الفجر وهو الثلث الأخير من الليل، كاشفًا عن أن هذه الأمور الأربعة إذا واظب الإنسان عليها بارك الله له فى كل شيء.

أسباب الرزق ستة محققة
أسباب الرزق ستة محققة.. يعد الاستغفار والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والنوافل من أهم الأسباب التي تجلب الرزق، قال الله تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا» (سورة نوح من 10 - 12).

أسباب جلب الرزق والبركة فيه
ينبغي على المسلم أن يتبعَ الطّرق التي تُعينه على الرزق الكثير والبركة فيه، ومنها:
أولاً: التّقرب من الله عزّ وجل بفعل الطاعات وتطبيق أوامره والابتعاد عن المعاصي والنّواهي وعما يغضبه.
ثانيًا: التّوكلُ على الله في جميع الأمور كبيرها وصغيرها مع الأخذ بالأسباب والعمل بجدٍّ ونشاط.
ثالثًا: الاستغفار عن المعاصي والذّنوب والتّوبة الصّادقة ومعاهدة النّفس على عدم العودة لفعلها.
رابعًا: صلّة الرّحم وزيارة الأهل والأصدقاء والسّؤال عن أحوالهم فهي باب للرّزق والبركة.
خامسًا: تعويد اللسان على كثرة الحمد وشكر الله على نعمه التي لا تُعدُّ ولا تحصى باستمرار.
سادسًا: الصدقة يجلب كلّ خير، فأكثروا منه تنالون ما ترجون، وتصدّق لو بالقليل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دواء سحري يجعل قلبك مطمئن | تعرف عليه

صحة حديث "يوم صومكم يوم نحركم"

إنسان مريض بمرض مزمن ويتمنى الموت .. هل حرام أو كفر

أصلي ولا أستطيع المداومة.. فما علاج ذلك؟.. علي جمعة يرد

هل الأرزاق والأعمار تتغير.. علي جمعة يرد "فيديو"

سائل: ضاقت بي الحياة ومقبل على الانتحار.. أمين الفتوى يرد.. فيديو

ترشيحاتنا

هنتغدى إيه النهاردة.. صدور الدجاج بالخضار مع أرز ريزو أحلى من المطاعم

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل

أسعار جيلي geely من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

تعرف علي التفاصيل المالية الكاملة للحصول على عضوية الأهلي بالتقسيط

أم طردت ابنتها المطلقة لسرقة مبلغ من البيت.. تعرف على رد البحوث الإسلامية

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

AdvertisementS

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

قريبا.. برلماني يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لهذا السبب

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

من علامات يوم القيامة.. عادة منتشرة في مصر أخبر عنها الرسول

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعود بعد غياب 13 عاما .. أول ظهور لـ طفل عندليب الدقي في فلانتينو

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل