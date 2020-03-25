لهذه الأسباب.. كبار السن أكثر إصابة بـ فيروس كورونا

قال علماء بريطانيون، إن الأشخاص من جميع الأعمار يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا الجديد، بغض النظر عن عمره أو حالته الصحية أو عرقه.





وأفاد العلماء، انه في بداية انتشار فيروس كورونا كانت الاطفال الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، بمن فيهم الاطفال الرضع، ولكن بالرغم من تعرضهم للفيروس، الا ان مناعتهم تجعلهم أكثر مقاومة للمرض.





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واكد الباحثون والأطباء، ان هناك بعض الأشخاص الأكثر عرضة للأعراض الخطيرة وحتى الموت بسبب الإصابة بفيروس كورونا التاجي، و هم كبار السن والذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا ، مثل الربو والسكري، وأمراض القلب.





وأوضحت الأبحاث الجديد، ان كبار السن لا يملكون الخلايا المناعية اللازمة لمحاربة فيروس كورونا التاجي COVID-19، لذلك هم الفئة الأخطر في محاربة هذا الفيروس، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وعندما يواجه الجسم عدوى جديدة ، فإنه يبني استجابة مناعية يمكن تنشيطها لمواجه هذا المرض، ولكن في حالة المصابين بفيروس كورونا التاجي يمكن لأي شخص ان يصيب به، حتى لو كان يبدو بصحة جيدة أو لا يتأثر بالإنفلونزا أو نزلات البرد.





وتنصح منظمة الصحة العالمية الناس من جميع الأعمار باتخاذ خطوات لحماية أنفسهم من الفيروس ، على سبيل المثال من خلال المحافظة على نظافة اليدين بالماء والصابون، وتناول الخضروات والفاكهة، والبعد عن الأماكن المزدحمة، ومخالطة الاشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.