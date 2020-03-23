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مرأة

في هذه الحالة.. النباتيون أكثر عرضة لأمراض القلب.. احذروا

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:30 م
ي هذه الحالة النباتيون
ي هذه الحالة النباتيون أكثر عرضة لأمراض القلب
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آية التيجي

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين يونانيين، أن النظام الغذائي النباتي ليس أكثر صحة من اتباع نظام غذائي يشتمل على اللحوم والأسماك والدجاج، وكن بعيدا عن تناول الوجبات السريعة.

ووجد الباحثون، أن اتباع النظام الغذائي النباتي لا يمكن ان يمنع من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث إن تجنب الحلويات وعصير الفاكهة والحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والدقيق الأبيض هو الحل في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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وتابع الباحثون، ان تناول الكربوهيدرات والنشويات بكميات كبيرة يمكن ان يزيد من الوزن بشكل كبير وهو الأمر الذي بدوره يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة، كـ مرض السكري، ومرض القلب، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال الباحث البروفيسور ديموستينس باناجيوتاكوس، من جامعة هاروكوبيو في أثينا، انه يبدو أن اتباع نظام غذائي نباتي لا يكفي للحد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث ان النظام النباتي لا يمنع من تناول الخبز الأبيض والدقيق، والسكريات بجميع انواعها.



وتتبعت الدراسة التي استمرت عشر سنوات بيانات ما يقارب 2000 شخص، حيث إنهم وجدوا ان أولئك الذين يتبعون النظم الغذائية النباتية فقط ، انقسموا إلى أغذية صحية وغير صحية في تناول وجباتهم الغذائية، وهو ما جعلهم أكثر عرضة لأمراض القلب، والأوعية الدموية.



وتشمل الأطعمة الصحية الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والزيوت والشاي والقهوة ، بينما تشمل الأطعمة غير الصحية العصائر والمشروبات المحلاة والبطاطا والحلويات والحبوب المكررة، وهي كلها أطعمة تندرج تحت النظام الغذائي النباتي.

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