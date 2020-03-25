وزارة الشباب والرياضة تستجيب لـ أحمد موسى على الهواء.. فيديو

كشف الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة استجابت لفيديو خرق حظر التجول الذي نُشر عن بعض الشباب يلعبون كرة القدم في احد الملاعب الخماسية بحي المرج وقت الحظر.





وأكد فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن وزير الشباب والرياضة تواصل من المسئولين بشأن هذه الواقعة وتأكد من صحتها وتم تبليغ الجهات الأمنية والمعنية لكي تأخذ الاجراءات القانونية المطلوبة في هذه الواقعة.





وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن هذا الملعب لا يتبع وزارة الشباب والرياضة وهو ملعب خاص.





عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو من منطقة المرج في محافظة القاهرة لمجموعة من الشباب يخرقون حظر التجوال ويلعبون كرة القدم.





وشن أحمد موسى، هجوما حادا على هؤلاء المواطنين، مطالبا حي المرج بالتحرك بشكل سريع لوقف هذا الأمر، ومعاقبة مخالف قرار حظر الحركة بالقانون.





وانفعل موسى، قائلا: "ده في ملعب خماسي، والكلام ده ممنوع ولازم يتقفل يا جماعة.. ارجوكم لو سمحتم تلتزموا بالحظر، والكلام ده بيحصل في حي المرج"، مطالبا رجال الأمن بالتحرك السريع ضد أي تجاوز وخرق للحظر.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، لإعلان عدد من القرارات الجديدة في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).





وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء:





*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا





*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين





*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات





*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية





*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط





*تعليق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات





*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة





*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم





*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)





*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا





* الاستثناء مما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية





* مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد



