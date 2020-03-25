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أخبار العالم

أنباء عن وضع بابا الفاتيكان في الحجر الصحي بسبب كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أدخل إلى الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووضع بابا الفاتيكان في الحجر الصحي بعد إصابة أحد المقربين منه بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة "إل ميساجيرو" بأن شخصا يعيش في نفس مسكن بابا الفاتيكان، قد كشفت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا، ويتلقى العلاج في مستشفى إيطالي.

وقالت الصحيفة إن  الشخص يعمل في وزارة خارجية الفاتيكان ، وقال مصدر بالفاتيكان إنه يعتقد أنه كاهن.

ولم يعلق يعلن الفاتيكان بعد على الاخبار بشان الحجر الصحي وإصابة الشخص المذكور.

وقال الفاتيكان يوم الثلاثاء إن أربعة أشخاص جاءت نتائج احتبارات كورونا لهم ايجابية داخل الدولة،  لكن اولئك الذين ذكرهم لا يقيمون في دار الضيافة حيث يعيش البابا البالغ من العمر 83 عاما.


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