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الصحة: شفاء 100 حالة من كورونا وخروجهم من المستشفيات.. و456 إصابة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:01 م
متحدث وزارة الصحة
متحدث وزارة الصحة
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محمود محسن
اكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الذي حدث في الصين هو نموذج ومثال جيد للتحول من الكارثة إلى النجاه، مضيفا ان الحكومة الصينية قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية وقللت التخالط وأخذت الموضوع بجدية كبيرة فوصلت إلى بر النجاه.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية للقناه الأولى المصرية  أن مصر سجلت منذ بداية ظهرو المرض حتى اليوم 456 إصابة  منهم 95 حالة تم شفاؤهم بالكامل وخرجوا من مستشفيات العزل .

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة  أن كل الاجراءات الجديدة هدفها تقليل الاختلاط لمنع انتشار فيروس كورونا، الحكومة تدعم جهود وزارة الصحة فى مواجهة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى اننا من أعلى الدول على مستوى العالم في نسبة الشفاء و100 حالة تحولوا من ايجابية الى سلبية.

وقال المتحدث بأسم وزارة الصحةنطبق بروتوكول العلاج بدءا من الاشتباه وصولا الى اجراء الفحوصات والتحاليل وتشخيص الحالة سواء بالعزل او الحجر الصحى أو الخروج مؤكدا ان لدينا مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية وتمت زيادة عدد المستشفيات على مستوى المحافظات بأسرة رعاية مركزة وأطقم رعاية طبية. 
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