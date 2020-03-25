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حوادث

ضبط صاحب شركة استولى على مليوني جنيه من مواطنين بزعم تمليكهم قطع أراض لاستصلاحها

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:37 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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قسم الحوادث
ضبطت الاجهزة الامنية صاحب شركة لاستصلاح الأراضى الزراعية لقيامه بالاشتراك مع  مهندس زراعى حر ومدير شركة لإستصلاح الأراضى المشار إليها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بالغربية راغبى امتلاك قطع أراض زراعية بمحافظة المنيا لاستصلاحها ، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2,083,000 - مليونبن وثلاثة وثمانين ألف جنيه، بزعم تمليكهم قطع أراض لاستصلاحها ، ومنحهم عقود تمليك لها "تبين عدم ملكيته  للشركة" ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبالاستعلام من الجهات المعنية بمحافظة المنيا، أفادت بعدم وجود طلبات تقنين وضع يد على أراض ملك الدولة باسم الشركة المشار إليها أو للمذكورين وأن قطعة الأرض غير خاصة بهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى "جار ضبطه".

وقامت قوات الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
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