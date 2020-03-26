باحث في علم الفيروسات يكشف حقيقة توصل أمريكا لعلاج كورونا

قال الدكتور إسلام حسين، الباحث فى علم الفيروسات بأمريكا، إن الولايات المتحدة تقوم بعمل أبحاث وتجارب للتوصل لـ علاج لفيروس كورونا.





وأضاف الباحث، فى علم الفيروسات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن المسئولين فى امريكا قام بعمل تجارب على 45 مواطنا أمريكيا.





وأوضح الباحث فى علم الفيروسات، أن العالم فى وقت حرج ولذلك قامت أمريكا بعمل اختبارات سريعة على المواطنين وليس الحيوانات.





ولفت الباحث فى علم الفيروسات، إلى أن العالم لم يتوصل لعلاج، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكى متسرع فى تصريحاته، وما قاله عن أن أمريكا توصلت لعلاج أو لقاح غير صحيح.





وأشار الباحث فى علم الفيروسات إلى أن العالم فى مرحلة مبكرة من اكتشاف علاج لـ فيروس كورونا.