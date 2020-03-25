وزير النقل يوضح إجراءات مواجهة كثافة الركاب بالسكة الحديد والمترو ..فيديو

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، إن هناك نسبة من المواطنين تقدر بـ20% إلى 30% لا يذهبون الى العمل الان وهذا جعلنا نقوم بزيادة عدد الرحلات مع محافظتنا على طول القطار بعدد عرباته كما هو وهذا ساعدنا علي ان الجميع يجلس في مكانه دون ان تكون هناك اعداد اضافية وبالتالي لن يحدث ازدحام.









وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الوزارة كثفت خطة التشغيل وقللت زمن التقاطر وزادت عدد القطارات وهذا ساعد على ان تكون أقصى نسبة إشغال من 50% الي 60% من عربات المترو والسكة الحديد.





واوضح وزير النقل ، أن الموظفين لا يجب عليهم ان يخرجوا في الميعاد المحدد ولكن يجب ان يقوموا بالخروج قبل مواعيدهم حتي لا يحدث تزاحم بناء علي الخطط التي وضعناها لمنع التكدس والزحام.





وتابع وزير النقل ،:أننا سنقوم بتكثيف عدد القطارات من الساعة 3 الي الساعة الخامسة.





ونوه وزير النقل ، إلى أن الكثافة لن تتعدى 50 % حتي نضمن تهوية القطارات ولا يحدث تلاصق او تزاحم بين الاشخاص .